Auxerre : Nimetigna Sacko attise les convoitises

Né en 2007 à Auxerre, Nimetigna Sacko est l’un des jeunes talents les plus prometteurs du centre de formation de l’AJ Auxerre. Attaquant percutant, il s’illustre cette saison avec 6 buts en 13 matchs en U19, tout en affichant une efficacité immédiate en N3 (2 buts en 3 rencontres). Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens, puisque Fribourg et Leipzig suivent de près son évolution, tout comme la Lazio et d’autres clubs du continent.

Doté de la double nationalité, le joueur a également été approché par les U23 du Mali. Actuellement sous licence amateur et libre en juin, Sacko attire logiquement les convoitises. Malgré cet intérêt grandissant, le jeune Auxerrois reste pleinement concentré sur sa progression à l’AJA.

