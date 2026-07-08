Le plan de Jürgen Klopp pour l’Allemagne

Il n’y a pas si longtemps, Jürgen Klopp voyait son nom associé au Real Madrid, avant que la Casa Blanca choisisse finalement José Mourinho. Quel autre club que le Real pouvait le faire sortir de son rôle au sein de Red Bull et de sa mise en retrait des bancs de touche ? La réponse est tombée suite à l’élimination précoce de l’Allemagne à la Coupe du Monde 2026, face au Paraguay. Un autre scénario que ce retour inattendu à la maison aurait maintenu Julian Nagelsmann en place. Mais face à ce terrible échec, la Fédération allemande de football (DFB) a accéléré le mouvement et vite pris contact avec Jürgen Klopp, séduit par la perspective de prendre en main la destine de la Nationalmannschaft.

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Si rien n’est encore officiel, en raison des tractations avec Red Bull qui veut faire payer la DFB, Jürgen Klopp a commencé à réfléchir à son futur travail. Consultant durant la COupe du Monde 2026 pour Magenta TV, il s’est exprimé, en marge du match entre la Suisse et la Colombie sur la nature même de son rôle en tant que sélectionneur. « J’ai passé beaucoup de temps dans des clubs, et l’équipe première n’a jamais été ma seule priorité. J’ai toujours envisagé une carrière à long terme. Il y a deux choses à prendre en compte : le prochain match et l’avenir de toute l’organisation. Pour changer quelque chose, il faut d’abord savoir ce qui se passe réellement. Et quiconque arrive doit d’abord analyser la situation », a-t-il déclaré. Clairement, ce n’est pas uniquement l’équipe première qui va occuper l’esprit de Klopp mais bien toute la manière de travailler du football allemand, qui connait trop souvent des creux générationnels.

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Müller est emballé

Pour autant, Klopp ne cherchera pas à bouleverser la hiérarchie, notamment avec la présence d’un directeur sportif, à savoir Rudi Völler, présent depuis 2023. « Si cela devait arriver, il serait extrêmement utile d’avoir quelqu’un qui connaît bien le métier. Rudi, avec son expérience du football, mais surtout avec ses nombreuses années d’expérience au sein de la fédération. Quant à moi, si j’obtenais le poste, je n’aurais absolument aucune expérience. Je n’ai jamais joué ni entraîné d’équipe nationale », a évoqué Klopp, qui refuse d’ores et déjà le costume de sauveur de la nation.

Egalement présent sur Magenta TV, l’ancien international allemand a dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote. « Le choix de Jürgen est intéressant car il n’est pas seulement un entraîneur, mais aussi parce que, dans ses fonctions actuelles, il s’occupe de structuration. Il ne s’agit pas simplement d’un nouvel entraîneur qui arrive et inscrit des noms sur le tableau, mais aussi de mettre en place des structures pour que les mesures nécessaires soient effectivement appliquées. » Après plusieurs années de désillusion, c’est toute l’Allemagne qui se reprend à rêver sous la houlette de Jürgen Klopp.