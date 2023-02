Tottenham - Chelsea : la nouvelle après-midi cauchemardesque des Blues !

La suite après cette publicité

D’ores et déjà cauchemardesque, la saison de Chelsea vire au dramatique. Battus (0-2) par Tottenham, ce dimanche, dans le derby londonien de la 25e journée de Premier League, les Blues ont ainsi enchaîné un cinquième match sans victoire en championnat et pointent, toujours, à une décevante dixième place. Dos au mur sur la scène européenne après la défaite (0-1) concédée face au Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, les coéquipiers de João Félix ont encore mordu la poussière dans l’antre des Spurs. Avec désormais 14 points de retard sur la quatrième place, Chelsea, déjà éliminé en FA Cup, a quasiment fait ses adieux à l’Europe.

Une neuvième défaite en quinze matches !

Un nouveau revers où les hommes de Graham Potter ont encore confirmé les difficultés aperçues depuis le début de l’exercice 2022-2023, et ce malgré une activité démentielle sur le marché des transferts. Qu’importent les millions dépensés par la direction londonienne et les contrats longue durée paraphés, le constat est implacable : Chelsea traine son spleen sur les pelouses anglaises. Forts de deux petites victoires seulement sur les 15 derniers matches (9 défaites, 4 nuls), les Blues nagent en plein cauchemar.

Tout proche d’une saison blanche malgré un effectif XXL, Chelsea se distingue, avant tout, par sa fragilité défensive et son incapacité à apporter le danger aux abords de la surface adverse. Une nouvelle fois inoffensive contre Tottenham, la formation londonienne, pourtant portée par Hakim Ziyech, Raheem Sterling, João Félix ou encore Kai Havertz à la pointe de l’attaque, n’a ainsi trouvé que deux fois le cadre de Fraser Forster sur dix tentatives. Angoissé depuis plusieurs semaines, le 4-2-3-1 de Graham Potter brille par son manque de confiance et un déchet technique toujours aussi regrettable.

Graham Potter ne trouve pas la solution !

Face aux Spurs, les Blues ont, une nouvelle fois, essayé de changer la donne mais ni les frappes lointaines d’Enzo Fernandez, ni la vitesse de Raheem Sterling, ni la classe habituelle d’Hakim Ziyech ont trouvé un dénouement heureux. Pire encore, c’est sur une mauvaise relance de Fernandez qu’Oliver Skipp, bien aidé par la barre, envoyait une frappe décisive dans la lucarne droite de Kepa (46e). Sonnés et agacés - à l’image de Ziyech tout proche de laisser ses coéquipiers à dix pour une gifle sur Emerson - les Blues perdaient finalement totalement pied à l’entrée des dix dernières minutes. Encore trop laxiste sur corner, la défense de Chelsea craquait (encore) face à Kane, complètement seul au second poteau (82e).

Pour ne rien arranger à une situation déjà critique, les Blues pourront également regretter la blessure de Thiago Silva, touché au genou gauche après un duel avec Harry Kane et remplacé dès la 19ème minute de jeu par Wesley Fofana. Assommé et sans solution malgré les entrées successives de Denis Zakaria, Mason Mount, Mykhaylo Mudryk ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea poursuit ainsi un peu plus sa descente aux enfers. «Nous n’avons pas bien commencé la deuxième mi-temps. Nous avons concédé le but sur la première action. Cela rend les choses très difficiles. La première mi-temps a été égale, nous avons eu des moments, ils ont eu des moments mais nous étions dans le match», reconnaissait, en ce sens, Potter au coup de sifflet final avant d’ajouter dans des propos relayés par Sky Sports.

«Les joueurs souffrent, ils donnent tout. Je connais la personnalité de cette équipe, la confiance n’est pas présente mais la réponse a été fantastique à l’entraînement. Aujourd’hui, nous n’arrivons pas à transférer cela aux résultats sur le terrain. Le bilan n’est pas assez bon pour ce club. J’assume l’entière responsabilité de ces résultats. Ce n’est pas assez bon pour Chelsea.» De quoi l’inquiéter quant à son avenir ? «C’est la même chose dans n’importe quel travail n’importe où. Si les résultats ne sont pas assez bons, ce qui n’est pas le cas, vous ne pouvez pas compter éternellement sur le soutien. Mon travail consiste à continuer.» Un accident industriel constaté, aux premières loges, par un Todd Boehly, certes milliardaire mais plus que jamais apathique. Si Graham Potter sera, forcément, un peu plus fragilisé après ce nouvel échec, les hautes sphères londoniennes devront, quant à elles, réfléchir à la trajectoire du projet souhaité. Non, l’argent ne construit pas forcément une belle équipe de football. Chelsea le symbolise plus que jamais.