OM : Hojbjerg esquive une question sur la violence de la bagarre Rabiot-Rowe

C’était une conférence de presse attendue ce vendredi. Après une semaine enflammée du côté de l’OM avec notamment la bagarre et l’exclusion dans la foulée d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi s’est présenté devant la presse pour évoquer en détails ce sujet. Mais ce n’est pas le seul. Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg s’est aussi exprimé sur le sujet.

L’ancien de Tottenham a tenu un discours assez lisse en essayant tout de même de répondre. Sauf une fois. Lorsqu’il a été interrogé sur la supposée "violence inouïe (ndlr : les mots de Pablo Longoria pour qualifier l’altercation)" de la bagarre Rowe-Rabiot, Højbjerg a botté en touche. «Je suis désolé, mais je ne fais pas de commentaires sur ça. Si vous avez une question sur moi, ou le match, je peux répondre. Mais sur ça, je ne peux pas répondre», a-t-il lancé. De quoi encore entretenir le suspens sur cette fameuse bagarre.

