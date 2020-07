OM-Watford : André Villas-Boas confiant pour le dossier Pape Gueye

Recruté par l'OM après avoir refusé de rejoindre la formation anglaise de Watford, Pape Gueye est aujourd’hui un joueur marseillais, pour le plus grand bonheur de son nouvel entraîneur André Villas-Boas. Ce dernier s’est exprimé dans les colonnes de l’Équipe ce matin et semble lui-même agréablement surpris d’avoir pu mettre la main sur ce joueur au profil complet et préfère désormais se concentrer seulement sur l’aspect footballistique du joueur formé au Havre. «On le suit depuis plusieurs mois, il était dans notre liste, on pensait qu’on l’avait perdu au profit de Watford» a-t-il mentionné d’un air surpris, ajoutant ensuite qu’il a une réelle confiance en son président en ce qui concerne l'extra sportif.

«Je laisse la partie juridique à Jacques-Henri. On sait qu’il peut se passer des choses avec Watford mais on fait confiance à notre département juridique et j’espère avoir le joueur toute la saison». L’entraîneur portugais espère donc pouvoir compter sur sa nouvelle recrue dont il n’a pas hésité à faire l’éloge par la suite. «Il a la capacité athlétique, il peut jouer 6 ou 8, il a des qualités techniques pour une personne de sa taille (1m89)» . Des mots qui devraient faire plaisir au principal intéressé qui selon son coach s’est « très bien intégré ».