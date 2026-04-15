FC Barcelone : le discours poignant de Raphinha

Ce mardi, le FC Barcelone n’est pas parvenu à réaliser le come-back tant attendu face à l’Atlético de Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions. Après avoir rapidement refait son retard sur la pelouse des Colchoneros, les Blaugranas se sont effondrés tout seuls avec des erreurs défensives et des décisions arbitrales qui ont fait jaser en Catalogne. Une rencontre à laquelle n’a pas participé Raphinha. Blessé lors du dernier rassemblement avec le Brésil, l’ailier du Barça a assisté à la rencontre et s’est même écharpé avec des supporters madrilènes après la rencontre. Après s’être excusé auprès de ses derniers, Raphinha a tenu à publier un message vibrant sur les réseaux sociaux :

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«C’est l’un des sentiments les plus difficiles de ma carrière de voir mes camarades en ce moment et de ne pas pouvoir être sur le terrain en train de se battre avec eux. Être dehors, empêché de faire ce que j’aime le plus, fait mal d’une façon difficile à expliquer. J’ai vécu chaque minute comme si j’étais sur le terrain, avec cette envie constante de courir, d’aider et de tout donner pour cette équipe. Je suis extrêmement fier de chacun de mes coéquipiers pour ce qu’ils ont accompli jusqu’à la fin. Il est temps maintenant de se remettre sur pied, mais mon cœur est déjà tourné vers mon retour. Plus fort, mieux préparé et avec encore plus d’envie d’aider ce club. Parce que ça ne s’arrête pas ici. Relevons la tête et luttons de nouveau ensemble. Parce que nous sommes le Barça.»