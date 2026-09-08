PSG : la sortie mystérieuse de Luis Enrique sur les prolongations de Dembélé et Kvaratskhelia

À la veille de son entrée en lice en Ligue des Champions face au Slovan Bratislava, Luis Enrique a été interrogé sur la situation contractuelle de deux cadres du PSG, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Les deux joueurs, particulièrement importants dans le projet parisien, font l’objet de discussions autour d’une prolongation de contrat. Alors que le PSG entend continuer à construire autour de ses principaux éléments, en témoigne l’officialisation des prolongations de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz, l’entraîneur espagnol a affiché sa sérénité concernant l’évolution de ces négociations, tout en insistant sur la nécessité de conserver une certaine discrétion.

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«Il est impossible de garder tous les joueurs. C’est normal d’avoir des joueurs et des entraîneurs qui partent et qui viennent. Mais je reste très tranquille, car nous avons le meilleur directeur sportif et le meilleur président pour valoriser ce qui est le meilleur pour l’équipe. Tu as parlé de deux joueurs très importants pour nous, on a négocié tout ça dans la discrétion et ça va continuer comme ça à l’avenir», a-t-il déclaré. Affaire à suivre.