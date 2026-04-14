Ligue des Champions : les joueurs du FC Barcelone fracassent Clément Turpin !

Le FC Barcelone a essuyé un nouvel échec européen. C’était pourtant plutôt bien parti, puisqu’à la demi-heure de jeu, les troupes d’Hansi Flick avaient fait le plus dur et menaient 2-0, égalisant donc la confrontation. Mais Ademola Lookman a inscrit ce but salvateur pour les Colchoneros, qui ont ensuite bien géré leur avance d’un but. L’expulsion d’Eric Garcia à la 79e minute a d’ailleurs mis le dernier clou sur le cercueil barcelonais. Et forcément, les décisions arbitrales de Clément Turpin sont encore au coeur des débats en Catalogne.

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Alors que les Barcelonais estimaient déjà avoir été désavantagés lors du match aller, avec plusieurs actions litigieuses comme l’expulsion de Pau Cubarsi et la main de Marc Pubill dans sa surface, ils l’ont encore mauvaise ce soir. L’expulsion de Garcia, un but annulé à Ferran Torres et un possible penalty non sifflé sur Dani Olmo sont ainsi mis en avant par les supporters et par les médias locaux, tout comme l’action où Fermin Lopez termine avec le visage en sang est considérée comme possible penalty, aussi.

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Raphinha a détruit Turpin

Si Hansi Flick n’a pas voulu charger Clément Turpin pour son arbitrage du soir - « je ne veux pas parler de ça, on ne peut rien changer, il faut l’accepter » - ses joueurs eux ont été bien plus virulents, à l’image de Raphinha. « Pour moi, c’était un match volé, pas seulement celui-ci mais aussi le match aller. L’arbitrage a été très mauvais, les décisions prises ont été incroyables, ils ont fait 50 fautes et ils n’ont pris qu’un jaune », a lancé le Brésilien devant les caméras de TNT Sports.

Dani Olmo a été un peu moins violent dans ses propos, mais il a tout de même mis un taquet à l’homme au sifflet français. « Nous ne sommes pas satisfaits, on voulait se qualifier, on doit faire bien plus. On ne va rien nous offrir, au contraire on va nous enlever des choses… On va apprendre de ça. Il y a des actions douteuses, comme le penalty, ou l’expulsion, Jules était à côté, il aurait sûrement pu arriver au ballon. Ce n’est pas une excuse mais… », a ainsi lancé l’international ibérique. « Ce n’est pas une excuse, mais l’arbitre ne nous a pas aidés. Mon coup de coude ? Oui, c’était jaune. L’expulsion d’Eric ? Jules était à côté, il pouvait le donner (le carton rouge, NDLR) ou non », a pour sa part lancé Gavi, un peu plus conciliant. Le message est passé.