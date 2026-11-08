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Ligue 1

OM : CJ Egan-Riley veut poursuivre la belle série de victoires

Par Samuel Zemour
1 min.
CJ Egan-Riley sous les couleurs de l'OM. @Maxppp
Lens 1-2 Marseille
winamax
1 2.15 N 3.50 2 2.65 1er pari remboursé

Après la victoire de l’OM à Bollaert (1-2), CJ Egan-Riley a insisté sur l’importance de la confiance dans la bonne dynamique actuelle des Marseillais. « C’est le football, l’importance de la confiance est énorme. Nous sommes dans une série très positive, on se doit de croire en nous, en cette possibilité, même quand on était au plus mal. On a fait beaucoup d’efforts, on a travaillé avec humilité pour réussir ce genre de série. C’est une bonne période, il faut rester concentrés pour étirer cette série le plus longtemps possible », a-t-il lâché sur Ligue 1+.

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Interrogé sur le classement, Egan-Riley a reconnu que l’ambition marseillaise était de terminer le plus haut possible. « Bien sûr, on a envie d’être le plus haut possible. Il faut rester concentrés et travailler. On veut progresser et performer à chaque rencontre », a-t-il conclu. Un coup parfait pour l’OM avant la trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
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