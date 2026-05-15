Rodez : petit Wilitty Younoussa deviendra grand…

À 24 ans, Wilitty Younoussa est en train de mettre la Ligue 2 à ses pieds. Véritable homme à tout faire de l’entrejeu, ce profil "box-to-box" vient d’offrir une qualification précieuse au Rodez AF en inscrivant le but décisif face au Red Star lors des barrages de L2. Une montée en puissance éclatante qui fait de lui l’un des fers de lance de cette surprenante formation aveyronnaise, toujours invaincue en cette année 2026. Ce vendredi face aux Verts, il sera d’ailleurs encore l’un des atouts de son équipe pour continuer à rêver de l’élite.

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Cette réussite sur le sol français n’est pourtant pas le fruit du hasard. Repéré au Cameroun lors du prestigieux G8 Talent, le concours de jeunes talents qui a notamment révélé André-Frank Zambo Anguissa et Wilfried Singo, le milieu de terrain débarque en Europe à l’été 2020 du côté de Dijon en provenance de l’AS International Football Académie de Yaoundé. Très vite, son abattage impressionne, à tel point que son entraîneur de l’époque, Patrice Garande, n’hésite pas à faire un parallèle des plus flatteurs. «Toutes proportions gardées, il nous fait penser à N’Golo Kanté. De par le gabarit, mais il a aussi ce 'truc’ que N’Golo avait», avouait le technicien, qui sait de quoi il parle pour avoir lui-même lancé le champion du Monde 2018 à Caen.

Les prétendants sont déjà nombreux pour Younoussa

Après une première saison d’adaptation et des débuts prometteurs au DFCO (20 matchs de Ligue 2), son refus de prolonger le pousse finalement vers la sortie. C’est donc à Rodez, sous l’impulsion du directeur sportif Grégory Ursule qui a cru en lui, qu’il va véritablement exploser. Pour sa quatrième et dernière saison sous le maillot ruthénois, le bilan est limpide : le joueur totalise désormais une très solide expérience avec 141 matchs de Ligue 2 au compteur, pour 5 buts et 7 passes décisives. Inoxydable, capable de ratisser un nombre incalculable de ballons tout en cassant les lignes pour apporter le danger offensivement, le Camerounais a franchi un cap. Ses performances majuscules lui ont d’ailleurs légitimement ouvert les portes de l’équipe nationale A du Cameroun (2 sélections).

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Aujourd’hui, l’heure du grand saut vers le haut niveau et la première division pourrait venir. Alors qu’il arrive en fin de contrat au 30 juin 2026, le milieu international camerounais de 24 ans, qui va jouer ce vendredi contre Saint-Etienne pour une place en barrage L1-L2, est l’une des plus belles opportunités de marché en France. Son statut très prisé d’agent libre, couplé à son immense potentiel physique et technique, en font un joueur particulièrement observé et convoité où plusieurs écuries de Ligue 1 comme étrangères (Schalke 04, Kaiserslautern, Zulte Waregem) sont déjà à l’affût pour tenter de boucler ce coup de maître à moindre coût. Le mercato s’annonce brûlant !