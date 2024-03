Le constat alarmant sur le racisme dans le football

Vinicius, Juan Jesus, Mike Maignan… Nombreux sont les joueurs qui ont été victimes de propos racistes ces dernières années. Une tragédie qui touche les grands championnats notamment la Liga, la Premier League et la Serie A. Si ce problème est un maux systémique dans nos sociétés, une enquête prouve que le football est le sport le plus touché par ce fléau. A partir des données de l’Observatoire de sécurité pour le contrôle des actes discriminatoires (Oscad), 99% des épisodes discriminatoires dans le monde du sport, qui ont été signalés et certifiés et pour lesquels une amende a été appliquée, concernent en réalité uniquement le football. 99% de ces signalisations sont liés au monde du football.

En terme de discrimination raciale, en 2022 il y en avait 49 dont 48 en football et 1 en basket. En 2023 il y en avait 57 dont 51 en football, 3 en basket, 1 en boxe, 1 en hockey et 1 en tennis. En 2024 (jusqu’au 8 février) il y en avait 4. Sur la discrimination régionale (omniprésente en Italie avec le conflit Nord/Sud), il y avait 16 cas en 2022, tous dans le football. En 2023, il y en avait 27, tous dans le football En 2024, il y en avait 2, également exclusivement présents dans le football. Au sujet de la discrimination antisémite, en 2022, ils ont enregistré 13 cas, tous dans le football. En 2023, 18 situations ont été enregistrées, tous dans le football. Et en 2024, seulement 2 mais tous dans le football.