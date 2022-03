Guerre en Ukraine : 200 investisseurs intéressés par Chelsea !

La suite après cette publicité

Une vente en un temps record. C'est bien ce qui pourrait arriver à Chelsea. Le 2 mars dernier, Roman Abramovitch, proche du gouvernement russe, a mis en vente son club. «Je voudrais aborder les spéculations dans les médias ces derniers jours concernant ma propriété du Chelsea FC. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club.»

Depuis, l'homme d'affaires enchaîne les déconvenues puisque le gouvernement britannique a multiplié les mesures de restriction à l'égard de son club. Un club qui doit faire face tant bien que mal en attendant une vente. Et celle-ci pourrait intervenir très rapidement tant la situation est tendue. Le Daily Mail rappelle ce mardi que les personnes intéressées par la reprise de Chelsea ont jusqu'à vendredi pour faire leur offre. Ensuite, il sera trop tard.

Chelsea intéresse énormément de monde

Mais que les Blues se rassurent, beaucoup sont prêts à miser sur eux. En effet, le Daily Mail, qui a contacté une source proche du club, explique que deux cents investisseurs sont disposer à racheter Chelsea, dont le prix de vente est estimé à 3,6 milliards d'euros. Les repreneurs auront d'ailleurs des obligations puisqu'il leur sera demandé de garantir les emplois du personnel du club et d'expliquer en détail leur motivation et leur plan pour rebâtir le club.

En coulisses, la banque d'affaire Raine et Marina Granovskaia oeuvrent et conseillent les différents investisseurs pour que le passage de relais se fasse au mieux. Parmi les 200 candidats au rachat, plusieurs tirent actuellement leur épingle du jeu, à savoir le promoteur immobilier Nick Candy, un consortium dirigé par le copropriétaire des LA Dodgers Todd Boehly, et un groupe dirigé par l'homme d'affaires britannique Sir Martin Broughton. Le Saudi Media Group a aussi soumis une offre récemment.

