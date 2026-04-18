Nice : Puel présente ses condoléances à Genesio

L’OGC Nice a décroché un point précieux sur la pelouse du Lille (0-0), ce samedi soir, lors de la 30e journée de Ligue 1. Toujours engagé dans la lutte pour le maintien, le club azuréen a livré une prestation solide. Après la rencontre, son entraîneur Claude Puel s’est montré satisfait de l’état d’esprit affiché par ses joueurs face à une équipe lilloise en course pour l’Europe. «J’ai apprécié une équipe qui défendait avec des valeurs, qui a bien défendu sur des aspects pour coulisser. On a essayé de bien repartir de derrière. On marque un but sur une chaussure trop grande, mais en seconde période on a surtout résisté avec de l’abnégation, c’est bien. Ma méthode ? Être proche des joueurs, également de temps en temps leur dire les choses. Même si ça ne fait pas plaisir, on se le dit. Il y a eu une bonne réponse. On a un calendrier difficile, je l’ai dit après le match du Havre qu’on allait gratter des points partout et à des clubs qui jouent la course à la Ligue des Champions, il faut continuer».

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Il a aussi tenu à ajouter de jolis mots pour son confrère lillois qui traverse un deuil. « Bruno Genesio ? Je lui présente toute mes condoléances pour son papa. Il fait du très bon travail ici, il a su tempérer dans une situation difficile. C’est le métier de rester soft, de protéger son groupe. Ils (Ndlr, les Lillois) sont bien lancés pour la course à la Ligue des Champions », a indiqué le technicien azuréen.