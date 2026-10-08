« Messi, Luis Suárez et moi. Des ivrognes perdus » : Neymar dévoile les coulisses déjantées de la MSN

Ce jeudi soir, Neymar a ressorti une vidéo aussi rare qu’amusante de ses années au FC Barcelone, mettant en scène Lionel Messi et Luis Suárez. Dans ce souvenir, filmé lors des célébrations après le sacre du Barça en Ligue des champions 2015, les trois membres du mythique trio MSN apparaissent en train de danser et de profiter pleinement de la soirée.

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En redécouvrant les images dans son documentaire, Neymar n’a pas caché son amusement devant la scène. «Regardez Messi. Il était en train de danser. Luis Suárez, Messi et moi. Complètement bourrés», a-t-il lancé en évoquant cette nuit de fête. Une anecdote qui illustre une nouvelle fois la complicité qui unissait les trois stars, aussi bien sur les terrains qu’en dehors.