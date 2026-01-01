CAN 2025 : le onze type des phases de poules !

Ce mercredi soir, les phases de poules de la CAN 2025 se sont officiellement terminées après les rencontres Gabon–Côte d’Ivoire et Mozambique–Cameroun. Pour cette édition, et c’est une première depuis très longtemps, les grosses nations africaines ont répondu présentes lors des premiers matches et seront donc bien au rendez-vous pour les 8es de finale de la CAN, qui débuteront d’ailleurs ce samedi.

La suite après cette publicité

Cette année, les stars ont été nombreuses au rendez-vous dans la compétition, délivrant leur équipe dans des matches tendus. Et après les trois premiers matches, il est l’heure de composer le onze type des phases de groupes. Dans les cages, Hervé Koffi a su sortir son épingle du jeu. Le gardien burkinabé a été excellent sur toute la phase de groupes, n’encaissant qu’un petit but sur penalty de Riyad Mahrez. Face aux Fennecs, il a réalisé des parades décisives et a aussi été très utile par son jeu au pied dans les relances. En défense, à droite, Noussair Mazraoui a parfaitement remplacé Achraf Hakimi au Maroc. Le latéral de Manchester United a été brillant techniquement et surtout solide dans les duels. Solide dans les duels, c’est aussi le mot d’ordre pour Yasser Ibrahim : le roc défensif égyptien a été impérial en défense centrale avec les Pharaons, tout comme Calvin Bassey, très solide avec le Nigéria. Enfin, à gauche, Ghislain Konan de la Côte d’Ivoire a été impressionnant sur ce début de compétition.

La suite après cette publicité

Le Nigéria a fait fort

Au milieu de terrain, Carlos Baleba est devenu un indéboulonnable du Cameroun et il l’a prouvé sur ce début de CAN 2025. Le milieu de Brighton a été au four et au moulin avec les Lions Indomptables. C’est aussi le cas de l’expérimenté Wilfred Ndidi, qui a apporté sa sérénité et sa puissance dans l’entrejeu du Nigéria. Devant ce double pivot, difficile de ne pas voir la sensation du football algérien Ibrahim Maza. Le milieu offensif de 20 ans est dans tous les bons coups avec l’Algérie sur ce début de CAN, avec une qualité technique au-dessus de la moyenne.

Pour le trio offensif, sur le côté droit, Brahim Diaz semble être une évidence. L’international marocain a brillé avec les Lions de l’Atlas sur le début de compétition, avec déjà 3 buts et une activité impressionnante sur le front de l’attaque. Il est accompagné par Amad Diallo, redoutable avec la Côte d’Ivoire sur ce début de compétition, avec une patte gauche impressionnante. Enfin, en pointe de l’attaque, il y avait plusieurs choix mais nous avons décidé de miser sur Victor Osimhen, leader de l’attaque du Nigéria qui roule sur cette CAN 2025. L’attaquant de Galatasaray est performant, marque et fait marquer ses coéquipiers. Un mélange parfait donc.