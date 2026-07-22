Espagne : la princesse Leonor chambre Ferran Torres après la finale

Un échange entre la princesse Leonor et Ferran Torres, lors de la réception de la sélection espagnole au palais de la Zarzuela après le sacre mondial, fait le tour des réseaux sociaux. Auteur du but victorieux en finale contre l’Argentine, l’attaquant du FC Barcelone a été gentiment taquiné par la fille aînée du roi Felipe VI, qui lui a lancé avec le sourire : « Tu n’allais pas te raser la tête ? » Une référence à la promesse faite par le joueur avant la Coupe du monde en cas de victoire de l’Espagne. Pris de court, Ferran Torres a simplement répondu « Non, non. »

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Cette séquence a amusé de nombreux supporters, qui ont salué la connaissance de l’actualité footballistique de la princesse Leonor. Reste désormais à savoir si les autres paris conclus par les internationaux espagnols seront, eux, respectés. Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias et Yeremy Pino ont notamment promis de se faire tatouer le visage du sélectionneur Luis de la Fuente, tandis que Gavi et Pedri se sont engagés à se teindre les cheveux et que Lamine Yamal a annoncé vouloir offrir 100 casques audio à ses abonnés en cas de sacre relaye Marca.