Amical : Paul Pogba a rejoué avec l’AS Monaco

Après une première saison largement perturbée par les blessures, Paul Pogba a effectué son retour sous les couleurs de l’AS Monaco ce samedi. À l’occasion du match amical remporté 5-2 face à Saint-Priest, le milieu français a disputé l’intégralité de la seconde période et a même porté le brassard de capitaine, une marque de confiance de son nouvel entraîneur Filipe Luis.

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Arrivé l’été dernier en Principauté, le champion du monde 2018 n’avait disputé que 133 minutes en compétition officielle lors de son premier exercice, avec une seule titularisation. S’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive pour cette reprise, cette apparition constitue une étape importante avant la suite de la préparation estivale, qui se poursuivra la semaine prochaine avec un match amical face au Sporting Portugal.