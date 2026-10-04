L’OM a tenté de recruter Lucas Da Cunha

Medhi Benatia a révélé que l’Olympique de Marseille avait sérieusement envisagé de recruter Lucas Da Cunha, aujourd’hui brillant en équipe de France. L’ancien directeur du football marseillais a, en effet, expliqué que le milieu offensif français avait été suivi pendant près d’un an et demi par le club phocéen. «À l’OM, nous l’avons suivi pendant un an et demi. On a échangé, on a essayé de le sortir de Côme au mercato d’hiver», a-t-il expliqué, confirmant ainsi l’intérêt concret de Marseille pour le joueur de Come.

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Mais les exigences financières du club italien ont finalement refroidi les dirigeants marseillais. «C’était trop cher», a résumé Benatia, qui a également précisé que l’OM avait alors dû se tourner vers une autre piste. Le club a finalement jeté son dévolu sur Quinten Timber, recruté pour renforcer son milieu de terrain. «Compte tenu du prix, on s’est rabattu sur le petit Quinten Timber», a raconté Benatia, révélant ainsi les coulisses d’un choix de recrutement qui aurait pu être différent.