Filipe Luis ne viendra pas seul à Monaco

C’est un véritable tournant qui s’opère sur le Rocher avec l’arrivée imminente de Filipe Luis pour succéder à Sébastien Pocognoli, mis à l’écart après la non-qualification de l’AS Monaco en Ligue des Champions. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Flamengo en mars dernier, l’ancien international brésilien est l’heureux élu pour relancer le club de la Principauté. Si son arrivée ne fait aucun doute sur le Rocher, l’officialisation est encore suspendue à d’ultimes démarches administratives. Actuellement présent au Brésil, le technicien de 40 ans pourra ensuite régler les derniers détails inhérents à son arrivée en Principauté, avant de diriger ses premières séances à La Turbie, dès la reprise fixée le 6 juillet.

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Pour mener à bien cet ambitieux projet monégasque, Filipe Luís ne traversera pas l’Atlantique seul et s’est déjà constitué une solide garde rapprochée. Il sera épaulé par Ivan Palanco en tant qu’entraîneur adjoint, tandis que l’athlétisation de l’effectif sera confiée au préparateur physique brésilien Diogo Linhares. À ce noyau de confiance devrait s’ajouter une recrue très pointue pour le poste stratégique d’entraîneur des gardiens : Jyri Nieminen. À 38 ans, ce technicien finlandais, qui a commencé à entraîner dès l’âge de 14 ans, viendra apporter une précieuse expertise internationale acquise la saison dernière du côté de Feyenoord et avec sa sélection nationale, où il dirigeait notamment le portier… de l’AS Monaco, Lukas Hradecky. Le board asémiste peaufine actuellement les tout derniers contours de ce nouvel encadrement technique, puisqu’un ultime adjoint est encore attendu dans les prochains jours pour compléter l’organigramme.