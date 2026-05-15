Barrages Ligue 1 : Saint-Etienne élimine Rodez au terme d’une séance de tirs au but complètement folle

Annoncée en début de saison comme la grande favorite pour le titre de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a finalement connu plus de difficultés que prévu, notamment lors du sprint final, où trois défaites consécutives lui ont coûté une montée directe en Ligue 1. Dans un Chaudron en feu, l’ASSE aborde donc ce barrage avec beaucoup de frustration et l’obligation de sortir Rodez, qui a validé sa qualification sur la pelouse du Red Star et rêve de poursuivre son incroyable parcours jusqu’en Ligue 1.

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Dans une composition classique, les Verts dominaient tranquillement le début de rencontre, sans réellement se montrer dangereux. Mais après un premier quart d’heure, le RAF parvenait de mieux en mieux à ressortir le ballon, avec une première occasion pour Baldé (17e). Quelques minutes plus tard, un mauvais renvoi stéphanois offrait une énorme opportunité à Younoussa, dont la reprise venait s’écraser sur le poteau gauche de Larsonneur (21e). Le Chaudron poussait ensuite sur une contre-attaque verte, mais Davitashvili ne trouvait pas le cadre (29e).

Maubleu héroïque

Après la pause, l’ASSE conservait toujours la possession, mais ne parvenait pas à se créer de véritables occasions. Sur un coup de pied arrêté, Le Cardinal voyait sa tête passer au-dessus du cadre (52e). Les Ruthénois avaient du mal à garder le ballon, mais réussissaient malgré tout à se procurer quelques situations intéressantes, à l’image d’une frappe complètement manquée de Nagera à l’entrée de la surface (81e). Les deux équipes semblaient alors se contenter du score, sans vouloir prendre trop de risques dans cette fin de rencontre.

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Et sur une dernière offensive stéphanoise, Moueffek avait la balle de qualification au bout du pied en se présentant seul au point de penalty, mais envoyait son tir directement sur Braat, qui sauvait les siens (90e+2) et envoyait son équipe en séance de tirs au but. Et grâce à quatre arrêts décisifs de Maubleu, entré en fin de match pour la séance, Sainté arrache la qualification au terme d’une séance folle pour le dernier barrage et ira donc défier le 16e de Ligue 1 pour pouvoir retrouver l’Élite.