Le jugement implacable de Karim Benzema sur les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas soulevé de trophées majeurs hormis une Supercoupe d’Europe et une Coupe Intercontinentale. Sur le plan personnel, le Bondynois a certes vécu un exercice 2024/2025 assez difficile et marqué par différentes polémiques, mais il a su planter 44 buts en 59 rencontres (toutes compétitions confondues) et remporter le Soulier d’Or. Cette saison, c’est mieux parti. Le capitaine des Bleus n’a rien remporté encore, mais son équipe est leader du classement de Liga, mieux embarquée en Ligue des Champions (7e du classement) et il est plus que jamais l’arme offensive numéro 1 des Merengues (18 buts en 16 matches). Mais quand un Karim Benzema sort du silence pour juger le début de saison de son compatriote, AS prend le temps de l’écouter.

La suite après cette publicité

Auteur de 354 buts et de 158 passes décisives en 648 rencontres sous le maillot madrilène (entre 2009 et 2023), le natif de Bron confirme que le Mbappé de cette saison affiche un visage plus rayonnant, même s’il a tenu à donner quelques conseils au numéro 10 merengue. « Il est bien meilleur. Marquer des buts n’est pas une nouveauté pour lui. Il le faisait au PSG et il va marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c’est que lorsqu’il en aura un, il doit marquer. Le Real Madrid, c’est comme ça. Le Real Madrid en a énormément besoin et il y a des matchs où il faut marquer des buts, comme contre l’Atlético de Madrid, Liverpool… Ce sont des équipes qui se replient et il doit se montrer, travailler ces situations. Il doit combiner avec Vinicius ».

La suite après cette publicité

« Il ne peut pas y arriver seul »

Un message qui fait écho au ressenti général au vu du début de saison du Real Madrid. Si Mbappé est devenu le buteur numéro 1 de son équipe, il n’arrive pas à emmener le reste de ses coéquipiers d’attaque avec lui. Hormis Arda Güler, rares sont les Merengues à savoir combiner parfaitement avec le Français. De plus, ce Real Madrid-là peine à soutenir la comparaison lorsqu’il doit faire face à des adversaires bien plus consistants que les équipes de seconde zone de Liga. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les défaites face à l’Atlético de Madrid (2-5) et Liverpool (0-2) sont souvent désignées comme le gros point noir du début du règne de Xabi Alonso. Et pour Benzema, si Mbappé veut voir son équipe triompher en Espagne et sur la scène européenne, il va devoir progresser sur le plan collectif.

« Le Real Madrid attend Mbappé pour ces moments-là, pour remporter la Ligue des Champions. Je pense qu’il peut y arriver avec les autres joueurs. Il ne peut pas y arriver seul. Il a besoin de Vinicius, d’autres joueurs… C’est comme ça. Je pense que Vinicius, Mbappé, Rodrygo, même s’il ne joue pas beaucoup, Bellingham… ils doivent communiquer. L’un est là pour marquer des buts, l’autre pour faire des passes décisives, on ne va pas dire à Bellingham de marquer des buts parce que c’est le rôle de Mbappé, ni à lui d’être le numéro 10 parce que c’est le rôle de Bellingham. Ils doivent communiquer. Il va mieux, mais il doit se concentrer davantage en ce moment où le Real Madrid a besoin de lui parce qu’il a tout pour le faire ». À bon entendeur…