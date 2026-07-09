Mercato : 4 clubs de Ligue 1 foncent sur Pablo Pagis

Il aura été une des révélations de la saison en Ligue 1. Du haut de ses 23 ans, Pablo Pagis a notamment inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec Lorient, contribuant à la bonne saison de son équipe, qui a terminé à la dixième marche du classement de la Ligue 1. Le fils de Mickaël Pagis va ainsi être l’objet d’un joli transfert cet été.

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« Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail. Quel type de projet ? Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. On verra bien. J’essaie de ne pas trop y penser, cela prend de l’énergie. J’ai envie de kiffer avec les collègues cette fin de saison incroyable, historique », confiait-il en mai dernier, ne cachant pas ses envies de départ.

Il est très convoité

Depuis, le président lorientais Loïc Féry s’est exprimé sur ce dossier, confiant attendre un certain montant pour son joueur vedette. « Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus », avait-il martelé. Comme l’indique Ouest-France, plusieurs écuries du championnat se sont sérieusement positionnées ces derniers jours. Il y a ainsi le Paris FC et Strasbourg ; deux projets qui intéressent le joueur de 23 ans.

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Ce n’est pas tout puisque le RC Lens et l’Olympique Lyonnais sont aussi venus aux nouvelles, mais le prix réclamé par la formation bretonne a un peu calmé leurs envies de réellement passer à l’attaque. Un club de Premier League et un club de Bundesliga dont les identités n’ont pas fuité sont aussi venus toquer à la porte de Lorient, toujours selon le média. Autant dire que Pagis sera un des gros feuilletons du mercato en France !