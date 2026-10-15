Ligue Europa : l’OM s’incline contre l’Olympiakos, le Stade Rennais arrache la victoire sur le gong contre l’OFI Crète

Battus par Besiktas (4-1) lors de la première journée de cette phase de groupes de l’Europa League, l’Olympique de Marseille était déjà plus ou moins obligé de gagner ce soir, face à l’Olympiakos. Dans un contexte un peu particulier, avec un imbroglio autour du déplacement des fans grecs puis cette menace de retrait de points en Ligue 1 qui est venue secouer le club plus tôt dans la journée, les troupes de Bruno Genesio se sont inclinées 1-0. Le coach phocéen misait notamment sur Bamo Meïté dans l’axe de la défense et Neal Maupay en pointe, et d’entrée, les Marseillais passaient à l’attaque, avec une première situation chaude avec un centre fort de Weah dans la surface (6e). Mais peu à peu, l’Olympiakos parvenait à mettre le pied sur le ballon, et le choc était assez équilibré, sans trop d’occasions. Peu de choses à signaler, si ce n’est quelques fulgurances d’Angel Gomes ou une frappe d’Abdallah bien sortie par De Lange (36e). Et juste avant la pause, Chiquinho expédiait un bon centre sur le crâne de Santiago Hezze, dont le coup de casque se logeait sous la barre (0-1, 42e).

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Un coup dur pour un OM globalement dominateur, que ce soit en termes de possession, ou même d’occasions, sachant que l’Olympiakos ne s’était pas approché des cages phocéennes jusqu’ici. Au retour des vestiaires, les hommes de Genesio tentaient de revenir, avec un premier avertissement d’Igor Paixão (48e). Les Marseillais poussaient et après un joli une-deux avec Gomes, Paixão ouvrait trop son pied (60e). Le Brésilien mettait le feu dans la défense grecque, alors que Genesio faisait entrer Harit et Gouiri pour apporter encore un peu plus de folie devant. Ortega sortait deux belles parades sur Weah puis sur Paixão, et l’OM n’était pas récompensé. Mais les changements opérés par Imanol Alguacil allaient permettre au club du Pirée de se refaire un peu et de reprendre un peu de contrôle sur le match. L’Olympiakos a tenu son court avantage, et c’est donc une deuxième défaite en deux matchs dans la compétition pour l’OM, déjà propulsé dans les tréfonds du classement…

Victoire sur le fil pour Rennes

L’autre club français impliqué dans cette deuxième journée de Ligue Europa, le Stade Rennais, voulait lui aussi obtenir sa première victoire européenne de la saison après le 0-0 contre Sturm Graz lors du premier match. Face à un rival abordable sur le papier - l’OFI Crète - les Bretons ont dû attendre la toute fin de partie pour gagner. Malgré un onze plutôt titulaire aligné par Franck Haise, les locaux étaient ainsi cueillis à froid dès la 10e minute de jeu. Après une relance ratée d’Aït Boudlal, Athanasiou centrait pour Taxi Fountas, bien placé au second poteau pour placer une tête et donner l’avantage à l’écurie grecque. Les Bretons réagissaient vite, et Nagida, peu chanceux, voyait sa frappe s’écraser sur la barre (15e). Les Rennais poussaient pour égaliser, mais l’OFI Crète tenait bien et laissait peu d’espaces à son adversaire. Peu d’action donc, au fur et à mesure qu’on s’approchait de la pause, si ce n’est une tentative de Lepaul non cadrée (38e).

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Le chrono défilait et Rennes était toujours derrière face à un rival qui tenait bien, malgré quelques actions intéressantes d’Al-Tamari, de loin le meilleur joueur de son équipe ce soir avec Nagida. Lepaul était isolé devant, et les pensionnaires du Rhoazon Park peinaient à créer du danger. Peu inspirés, les Rouge-et-Noir tentaient des offensives un peu à la désespérée, mais Crète tenait. C’est finalement Mahamadou Nagida qui parvenait à égaliser, avec un missile lucarne opposée dans la surface grecque (1-1, 76e). Et dans les tous derniers instants de la partie, le Stade Rennais a pris les devants grâce à Abdelhamid Aït Boudlal, qui a expédié le cuir au fond des filets depuis le point de penalty après une parade du gardien grec (2-1, 90e+1). Première victoire pour Rennes en Europe !

Retrouvez le classement complet de l’Europa League ici.

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Les résultats de la soirée

Olympique de Marseille 0 - 1 Olympiakos

Stade Rennais 2 - 1 OFI Crète

Celta de Vigo 1 - 2 Juventus

Benfica 4 -1 Celtic

Bournemouth 3 - 0 Sturm Graz

Dinamo Zagreb 1 - 0 Anderlecht

Ferencvaros 2 - 1 Plzen

Hoffenheim 3 - 3 Besiktas

Jagiellonia 3 - 1 Ararat-Armenia

Nimègue 1 - 1 Levski