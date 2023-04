Kylian Mbappé fait honneur aux femmes

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’oublie personne. Surtout pas les femmes. Ce dimanche, avec l’association « Inspired by Kylian Mbappé », la famille du champion du monde 2018 a tenu à célébrer les droits des femmes (en retard puisque celle-ci aurait dû avoir lieu le 7 mars, veille de la Journée des droits des femmes). Cette dernière a permis à 1 500 femmes de venir assister à une journée de spectacle dans le théâtre du Châtelet, à Paris, comme le dévoile Le Parisien.

« J’aurais du fond du cœur aimé être avec vous aujourd’hui », a avoué « Kyks » dans un message enregistré. « Mais ce soir, je joue et je ne pourrai pas être à vos côtés. Je vous laisse toutefois entre de très bonnes mains, puisque ce sont celles de femmes qui m’entourent ! » La mère du joueur de 24 ans, Fayza Lamari, a d’ailleurs pris la parole. « Aujourd’hui, on a la possibilité de faire en plus grand, et avec une parole qui porte plus, ce qu’on faisait il y a vingt ou trente ans à Bondy dans un cadre associatif. Il était obligatoire pour moi de mettre à l’honneur les femmes. »

