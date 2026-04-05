L’Olympique Lyonnais est en pleine chute libre

Jusqu’où va s’enfoncer l’Olympique Lyonnais ? Alors qu’une baisse de régime était logiquement à prévoir après 13 victoires consécutives, personne n’avait imaginé un tel effondrement il y a encore un mois, avec maintenant neuf matchs consécutifs sans gagner. Car en plus d’avoir perdu en Coupe de France et d’avoir été éliminé prématurément de la Ligue Europa après avoir terminé en tête de la phase de ligue, le podium s’éloigne de plus en plus après le triste nul concédé à Angers (0-0). La fatigue liée à l’enchaînement des rencontres, l’avalanche de blessés et l’inexpérience de certains pouvaient encore expliquer cette crise de résultats.

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Mais après ce match laborieux face au SCO, les Lyonnais n’arrivent même plus à expliquer cette mauvaise passe. « On n’est pas contents, ce n’est pas bon. On était venus ici pour gagner et j’estime qu’on a tout fait pour y parvenir. Quand on vient ici et qu’on ne gagne pas, avec des supporters qui ont fait des kilomètres, ça ne va pas, on doit faire plus. Il n’y a plus d’excuse, c’est un mauvais moment et il faut revenir fort et gagner, c’est tout », enrageait Afonso Moreira à la suite de cette nouvelle contre-performance.

L’OL n’a rien montré contre Angers

Car si l’on pensait que l’OL allait profiter de la trêve internationale pour se ressourcer, ce match à Angers n’a clairement pas été à la hauteur d’un concurrent à la Ligue des Champions. « C’est dur, tout le monde le voit, on est sur une mauvaise dynamique, et c’est compliqué de gagner les matches. À part vous dire qu’on travaille énormément et qu’on n’est pas récompensés, je ne sais pas quoi vous dire. C’est sûr qu’on a à cœur de bien finir, il reste six matches avant la fin de saison. Il faudra gagner les six pour espérer accrocher le haut du classement, mais on ne va pas abandonner », ajoutait Corentin Tolisso, auteur de la seule véritable occasion lyonnaise.

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Le milieu des Gones a été rejoint par Paulo Fonseca, qui n’a pas manqué de pointer la faiblesse offensive de ses joueurs : « on a fait un match sans créer beaucoup de situations. C’était difficile de finaliser nos actions contre une équipe qui a bien défendu. On a manqué d’initiatives individuelles dans les 30 derniers mètres, d’agressivité. L’équipe a bien contrôlé, on avait le ballon, mais on a eu des difficultés dans le dernier geste ». L’Olympique Lyonnais, encore cinquième, a encore six rencontres à disputer et tout peut basculer dans le sprint final. Mais il faudra déjà retrouver le goût de la victoire contre Lorient, disparu depuis le 15 février dernier…