Strasbourg va toucher le pactole après sa qualification

Renversant face à Mayence et qualifié pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d’une compétition européenne, Strasbourg peut logiquement savourer. Ce vendredi matin, les Alsaciens vont également pouvoir apprécier les conséquences d’une telle qualification.

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En effet, grâce à sa présence en demi-finale, le club alsacien a déjà empoché 14 millions d’euros pour son parcours en Coupe d’Europe, comme le rapporte le site Football Meets Data. Pour rappel, pour cette quatrième édition de la Ligue Europa Conférence, l’UEFA dispose d’une enveloppe de 285 millions d’euros de dotation aux clubs. En cas de qualification pour la finale, voire de victoire, Strasbourg pourrait voir ce montant grimper un peu plus…