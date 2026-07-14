France - Espagne : les compositions probables

Le grand jour est arrivé. Pour cette demi-finale de Coupe du Monde 2026 que beaucoup considèrent comme une finale anticipée, la France va défier l’Espagne. Un duel entre voisins, mais surtout, une opposition de styles, avec des Français portés par de redoutables individualités, et en face, une Roja qui se base surtout sur un collectif bien rodé et une défense étonnamment solide jusqu’ici pour remporter ses rencontres.

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Pour les hommes de Didier Deschamps, ce sera aussi l’occasion de prendre une belle revanche après les demies du dernier Euro, ou ce match de Ligue des Nations. Deux défaites de rang face à l’Espagne, même si le rapport de force semble s’être un peu inversé aujourd’hui. Surtout que ces derniers jours, certains joueurs comme Lamine Yamal se sont montrés assez confiants, et il y a eu une polémique liée aux propos racistes de l’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Des circonstances qui ont encore sûrement un peu plus boosté les Bleus.

Peu de surprises à prévoir

Le sélectionneur national devrait sortir du classique, avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, la charnière habituelle composée d’Upamecano et de Saliba, avec Digne et Koundé sur les flancs. Dans l’entrejeu, place au double-pivot avec Rabiot et le revenant Tchouaméni, qui retrouvera des joueurs qu’il connaît bien en face. Enfin, le quatuor offensif exceptionnel des Bleus - Olise, Doué, Dembélé, Mbappé - tentera de faire mal à la défense ibérique.

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En face, Luis de la Fuente devrait aligner la même composition qui a battu la Belgique au tour précédent, avec Simon dans les cages, et cette ligne de quatre Cucurella-Laporte-Cubarsi-Porro devant lui. Au milieu, Fabian Ruiz devrait encore prendre la place de Pedri aux côtés de Rodri, avec Dani Olmo devant eux. Enfin, Alex Baena, Oyarzabal et surtout Lamine Yamal tenteront de créer le danger devant.

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