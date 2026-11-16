Belgique : Romelu Lukaku annonce sa retraite internationale

C’est une page majeure de l’histoire des Diables Rouges qui se tourne. Après 16 années passées sous le maillot de la Belgique, Romelu Lukaku a annoncé ce lundi, un peu à la surprise générale, la fin de sa carrière internationale. À 33 ans, l’attaquant qui a rejoint Fenerbahçe l’été dernier referme ainsi un chapitre important de son parcours, marqué par quatre participations à la Coupe du Monde et trois championnats d’Europe. Une décision avec laquelle le meilleur buteur de l’histoire de la sélection assure être en paix.

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Dans un message adressé aux supporters belges, Big Rom est revenu sur cette longue aventure. «Au cours de ces 16 années, j’ai tout donné pour l’équipe nationale… j’ai vécu toutes les émotions possibles et imaginables… j’ai joué aux côtés de coéquipiers exceptionnels, envers lesquels je serai toujours reconnaissant. Je tiens à les remercier tous… je tiens également à remercier tous les entraîneurs qui m’ont poussé et m’ont fait confiance pour aider l’équipe… Ce fut une belle aventure et j’ai savouré chaque instant», a-t-il expliqué sur Instagram.

Romelu Lukaku n’a pas joué contre l’Italie

«Aux supporters belges, merci pour le soutien que vous avez apporté à notre équipe… je suis fier d’avoir représenté mon pays lors de 4 Coupes du monde et de 3 Championnats d’Europe… je n’oublierai jamais ces moments. Je suis en paix avec ma décision de m’arrêter là. C’était incroyable. C’était un plaisir. Je suis reconnaissant. Merci», a-t-il ajouté. Avec 135 sélections et 94 buts inscrits, Lukaku laisse derrière lui une trace considérable dans l’histoire du football belge et s’est imposé comme l’une des figures majeures de la sélection.

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Son dernier match avec la Belgique pourrait donc avoir eu lieu sans qu’il ne foule la pelouse. Dimanche, lors de la très belle victoire face à l’Italie (1-4), au stade Roi Baudouin, Lukaku n’est finalement pas entré en jeu, malgré un long échauffement en bord de terrain, alors qu’il n’était pas sur la feuille de match en Turquie, à cause d’une blessure. Une ultime apparition manquée pour celui qui aura marqué de son empreinte les 16 dernières années de la sélection belge. Une nouvelle attaque sera donc à reconstruire pour le nouveau sélectionneur Mark van Bommel.