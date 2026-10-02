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La maison de Leandro Paredes a pris feu

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Leandro Paredes @Maxppp

Actuellement suspendu en sélection argentine, Leandro Paredes (32 ans) ne devrait tout de même pas manquer les adieux de son ami Lionel Messi à l’Albiceleste. En attendant, le milieu de Boca Juniors a un souci urgent à régler. Le média argentin TyC Sports révèle que la maison de l’ancien Parisien a pris feu jeudi matin.

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L’incident s’est produit tôt dans une résidence sécurisée de Canning. La cause de l’incendie a été révélée puisqu’une batterie située à l’étage a pris feu. L’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter la propagation des flammes. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

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