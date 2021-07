MU : le PSG toujours sur Jesse Lingard

Et si deux Mancuniens débarquaient à Paris cet été ? Il y a d'abord ce dossier Paul Pogba, dont nous vous révélons des informations exclusives sur Foot Mercato depuis le début de l'été. Même si l'arrivée de l'international tricolore au Parc des Princes ne sera pas évidente, la direction parisienne est prête à mettre le paquet.

La suite après cette publicité

Et selon le Manchester Evening News, les Parisiens sont toujours intéressés par Jesse Lingard, brillant avec West Ham lors de son prêt cette saison. Le contrat de l'attaquant de 28 ans expire en 2022, ce qui oblige les Mancuniens à prendre une décision rapidement. Le média n'en dit pas vraiment plus, mais on peut tout à fait l'imaginer en plan B dans le cas où le retour de Moise Kean venait à échouer.