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PFA : Bruno Fernandes sacré meilleur joueur de la saison !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp

Bruno Fernandes est sacré pour la première fois de sa carrière meilleur joueur de la saison en Premier League, pour la saison 2025/2026, et succède à Mohamed Salah. Il a été élu par ses pairs à l’occasion d’un vote grâce à ses 21 passes décisives sur l’ensemble du championnat, record dans l’histoire (en plus de 9 buts en 35 matchs). Il avait déjà reçu ce titre de la part de la Football Writers Association, l’association des journalistes sportifs d’Angleterre.

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Le Portugais a pris le meilleur sur ses adversaires d’Arsenal, David Raya, Declan Rice et Gabriel, pourtant sacrés champions d’Angleterre, ceux de Manchester City Erling Haaland et Antoine Semenyo (il avait joué la première partie de saison avec Bournemouth), ainsi qu’Igor Thiago (Brentford) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Le milieu de terrain devient le premier joueur des Red Devils à obtenir ce titre honorifique depuis Nemanja Vidic lors de la saison 2010/2011.

Pub. le - MAJ le
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