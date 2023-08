Chelsea fixe le prix de départ de Lewis Hall

Fidèle à sa réputation lors des saisons précédentes, Chelsea a dépensé sans compter pour étoffer son effectif avec l’arrivée de plusieurs recrues cet été : Moises Caicedo, Christopher Nkunku, Axel Disasi ou encore Nicolas Jackson pour ne citer qu’eux. De plus, les Blues se sont également montrés actifs en bouclant des ventes importantes pour maintenir un équilibre financier avec les départs de Kai Havertz, Mason Mount ou encore Mateo Kovacic. Malgré tout, le club anglais reste épinglé par le fair-play financier et se retrouve dans l’obligation de poursuivre son dégraissage.

Ainsi, les jeunes espoirs du club londonien pourraient être les prochaines victimes dans cette entreprise, à l’image de Lewis Hall. Apparu à 15 reprises pour 14 titularisations lors de l’exercice précédent, le milieu de terrain anglais dispose d’une belle cote en Angleterre à tel point que Newcastle s’est positionné pour le recruter selon The Telegraph. Ouvert à un départ de son protégé, Chelsea ne compte pas pour autant brader le joueur de 18 ans et a fixé son prix de départ à 30 £M (un peu plus de 35 M€).