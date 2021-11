Europa League : l'OM est dos au mur

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille peut être vraiment frustré de sa campagne européenne. Après quatre rencontres, et la double confrontation face à la Lazio Rome, les joueurs de Jorge Sampaoli ne comptent que quatre petits points (quatre nuls). Pourtant, ils ont été globalement au-dessus de tous les adversaires qu'ils ont eus à affronter jusqu'ici.

Même si le Galatasaray a quelques points d'avance (8 unités), aucun des clubs ne se dégage réellement dans cette poule E. Dans cette nouvelle édition de la Ligue Europa, le premier de chaque groupe se qualifie pour les huitièmes de finale, le second affronte un reversé de Ligue des Champions en seizièmes de finale et le troisième jouera la Conférence League.

Il faudra gagner en Turquie sans Payet

C'est-à-dire que tout est absolument encore possible comme l'a dit Pol Lirola en conférence de presse : « c'est frustrant, surtout les deux matches à domicile. On a fait une belle première mi-temps. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. L'important, c'est de gagner les prochains, on aurait pu éviter les buts. Si on gagne les deux matches, on se qualifiera, je pense. »

Mais cela ne va pas être facile. Si une victoire contre le Lokomotiv, club le plus faible du groupe, à domicile, est attendue, il faudra avant aller gagner en terres turques, sur la pelouse du Galatasaray, dans trois semaines. Pire encore, il faudra le faire sans Dimitri Payet, qui a récolté, pour contestation, son troisième carton jaune en l'espace de trois matches. À l'impossible, nul n'est tenu. Surtout à Marseille...