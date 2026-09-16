Monaco : Filipe Luis prend la défense de Paris Brunner

Paris Brunner est l’un des hommes en forme de ce début de saison à Monaco. Déjà auteur de 3 buts en 4 matchs de Ligue 1, l’attaquant allemand pourrait même intégrer la liste de Jürgen Klopp que doit dévoiler le nouveau sélectionneur allemand ce jeudi. Le joueur de 20 ans a également fait parler de lui dans le mauvais sens du terme avec une célébration polémique à Strasbourg (1-1). Il a mimé un égorgement, au point que la commission de discipline a été saisie de l’affaire. Face au tollé, Brunner s’est rapidement excusé sur les réseaux sociaux, affirmant avoir surréagi après avoir vu entendu des insultes envers sa famille. C’est au tour de Filipe Luis de commenter cet épisode. En conférence de presse, le technicien monégasque a pris la défense de son joueur et espère que cela n’arrivera plus.

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« C’est un garçon passionné, très intense. Il a fait une erreur au moment de sa célébration, reconnaît-il. Le club prend ce sujet très au sérieux. Lui aussi s’est directement excusé sur les réseaux sociaux juste après le match. Je sais, il sait, tout le sait qu’il a fait une erreur. Il est jeune, on comprend, et ça n’arrivera plus. Il peut être suspendu et on respectera la décision de la commission de discipline mais on sait qu’il est très jeune, poursuit le Brésilien. Il a fait une erreur et ce genre de choses arrive dans le football. C’est un bon jeune, on l’aime tous. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et certainement pas la dernière avec d’autres joueurs. Mais on veut des comportements exemplaires des joueurs, notamment pour les enfants qui regardent. »