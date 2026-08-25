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Bologne : l’Atalanta a formulé une deuxième offre pour Jonathan Rowe

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp

L’Atalanta accélère sérieusement dans le dossier Jonathan Rowe. Après avoir vu sa première offre refusée par Bologne, comme nous vous l’avons indiqué, le club bergamasque a revu son offre à la hausse. Selon nos informations, l’Atalanta a formulé une offre orale de 40 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus, pour s’attacher les services de l’ailier anglais.

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De son côté, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille est séduit par l’idée de rejoindre l’Atalanta. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs afin de tenter de parvenir à un accord pour son transfert. Exilé en Italie depuis l’été dernier, Rowe a disputé 43 rencontres avec Bologne, la saison passée, pour un total de huit réalisations et de quatre passes décisives.

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