Bologne : l’Atalanta a formulé une deuxième offre pour Jonathan Rowe
L’Atalanta accélère sérieusement dans le dossier Jonathan Rowe. Après avoir vu sa première offre refusée par Bologne, comme nous vous l’avons indiqué, le club bergamasque a revu son offre à la hausse. Selon nos informations, l’Atalanta a formulé une offre orale de 40 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus, pour s’attacher les services de l’ailier anglais.
De son côté, l’ex-joueur de l’Olympique de Marseille est séduit par l’idée de rejoindre l’Atalanta. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs afin de tenter de parvenir à un accord pour son transfert. Exilé en Italie depuis l’été dernier, Rowe a disputé 43 rencontres avec Bologne, la saison passée, pour un total de huit réalisations et de quatre passes décisives.
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