Monaco : le Prince Albert pose ses conditions pour le rachat du club

L’annonce avait surpris tout le monde. La semaine dernière on a appris que Dmitry Rybolovlev voulait vendre l’AS Monaco. Actionnaire minoritaire du club (33%), le Prince Albert s’est exprimé dans Monaco Matin sur le rachat du club de la Principauté. Il surveillera les candidatures avec précaution : « si nouvel actionnaire il y a, il faut un certain profil, quelqu’un de solide et respectable. Nous serons très attentifs sur ce point. »

Le Prince Albert a également affirmé qu’il comptait bien rester un partenaire important du club, mais « dans l’ordre de grandeur » actuel, ce qui écarte la possibilité d’un rachat total. Il a également confié qu’il n’avait pas été approché par un futur repreneur, mais pense que Dmitry Rybolovlev l’a été.