Yanis Massolin rejoint l’Inter Milan

Depuis plusieurs semaines, le nom de Yanis Massolin revient avec insistance à l’Inter Milan. Pisté par plusieurs cadors italiens, le milieu gauche français de 23 ans est devenu un cadre de Modène depuis le début de saison avec deux buts et une passe décisive. Un rendement suffisant pour que l’Inter ne se l’offre pour 4 millions d’euros. L’opération a été officialisé ce lundi :

«L’Inter Milan annonce l’arrivée de Yanis Massolin en provenance du Modena Football Club en 2018. Le milieu de terrain français, né en 2002, a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2030 : Massolin rejoint l’Inter de manière permanente et est simultanément prêté à Modena jusqu’à la fin de la saison.»