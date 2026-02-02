Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Serie A

Yanis Massolin rejoint l’Inter Milan

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
inter @Maxppp

Depuis plusieurs semaines, le nom de Yanis Massolin revient avec insistance à l’Inter Milan. Pisté par plusieurs cadors italiens, le milieu gauche français de 23 ans est devenu un cadre de Modène depuis le début de saison avec deux buts et une passe décisive. Un rendement suffisant pour que l’Inter ne se l’offre pour 4 millions d’euros. L’opération a été officialisé ce lundi :

La suite après cette publicité
Inter ⭐⭐
Un nuovo Interista in famiglia 🇫🇷🖤💙

👉
Voir sur X

«L’Inter Milan annonce l’arrivée de Yanis Massolin en provenance du Modena Football Club en 2018. Le milieu de terrain français, né en 2002, a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2030 : Massolin rejoint l’Inter de manière permanente et est simultanément prêté à Modena jusqu’à la fin de la saison.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Yanis Massolin

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Yanis Massolin Yanis Massolin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier