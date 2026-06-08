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L’ASSE officialise l’arrivée de Ian Cathro sur son banc

Par Samuel Zemour
1 min.
Les supporters de l'AS Saint-Etienne @Maxppp

L’AS Saint-Étienne a trouvé son nouveau coach. Comme cela était annoncé, le technicien écossais de 39 ans, Ian Cathro s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Verts, succédant ainsi à Philippe Montanier qui arrivait en fin de bail et ne souhaitait pas poursuivre l’aventure en Ligue 2 après l’échec face à Nice en barrages d’accession à l’élite.

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«L’AS Saint-Étienne et Ian Cathro sont heureux d’officialiser leur accord. Le contrat conclu avec l’entraîneur écossais le place à la tête des Verts jusqu’en 2028», indique le communiqué de l’ASSE. Passé par l’Écosse, puis Estoril, au Portugal, Ian Cathro dirigera sa première séance d’entraînement lors de la reprise du groupe professionnel, le 1er juillet. Il sera présenté à la presse à cette occasion, précise le club.

Pub. le - MAJ le
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