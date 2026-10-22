Real Madrid : la drôle de bronca réservée à Marc Cucurella au Bernabéu

Scène assez improbable mercredi soir au Santiago-Bernabéu. Entré en jeu à la 70e minute à la place d’Álvaro Carreras, Marc Cucurella a été accueilli par une impressionnante bronca à chacune de ses prises de balle. Une situation d’autant plus surprenante que le latéral espagnol évoluait devant son propre public. Mais selon Marca, ces sifflets ne provenaient pas des supporters madrilènes, mais bien des fans allemands présents dans l’enceinte. Alors que le dispositif de sécurité prévoyait environ 2 000 supporters visiteurs regroupés dans la partie supérieure de la tribune nord, plusieurs centaines d’autres auraient réussi à obtenir des billets par des circuits de revente, se retrouvant ainsi dispersés dans les différentes tribunes. Résultat : les huées semblaient provenir de l’ensemble du stade, provoquant une certaine incompréhension chez les spectateurs.

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Et si les supporters allemands ont particulièrement ciblé Marc Cucurella, c’est en raison d’un épisode remontant à l’Euro 2024. Lors du quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne, une frappe de Jamal Musiala avait heurté la main du défenseur espagnol dans la surface pendant la prolongation. Malgré les protestations allemandes, l’arbitre n’avait pas accordé de penalty et la Roja avait finalement éliminé le pays organisateur. Quelques mois plus tard, l'UEFA avait reconnu que cette action aurait dû être sanctionnée. Plus de deux ans après cet épisode, les supporters allemands n’ont visiblement toujours pas digéré cette décision. Mais leur initiative n’a pas produit l’effet escompté très longtemps. Après avoir compris l’origine des sifflets, les supporters du Real Madrid ont décidé de soutenir Cucurella en l’applaudissant à chacune de ses interventions, donnant lieu à une étonnante bataille sonore dans les tribunes du Bernabéu.