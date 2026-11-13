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Amical : les Bleuets s’inclinent aussi contre l’Italie

Par Samuel Zemour
1 min.
France vs. Italie espoirs @Maxppp

Comme les grands, l’équipe de France Espoirs s’est également inclinée face à l’Italie au stade Francis-Le Basser, à Laval. Après une première période animée, mais sans but, les Bleuets ont été surpris au retour des vestiaires. Camarda a ouvert le score en profitant d’un bon travail de Dagasso, qui avait récupéré le ballon avant de percer dans l’axe et de servir son attaquant au point de penalty (1-0, 58e). Les hommes de Gérald Baticle ont toutefois réagi rapidement grâce à Versini. L’attaquant brestois a parfaitement exploité une ouverture de Danois pour lober le gardien italien, Palmisani, sorti à contretemps (1-1, 61e).

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Mais les Bleuets n’ont pas réussi à conserver ce résultat. Quelques instants plus tard, Lipani a profité d’une perte de balle de Gomis à une trentaine de mètres du but français pour s’avancer et décocher une frappe croisée du droit, au ras du poteau, qui a trompé Patouillet. Malgré plusieurs changements offensifs et une réaction en fin de rencontre, les Français n’ont pas réussi à revenir au score. Ethan Mbappé, entré à la 65e minute, a notamment obligé Palmisani à réaliser un arrêt réflexe sur coup franc (84e). L’Italie a bien conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final pour faire tomber les Bleuets, qui retrouveront l’Angleterre, lundi prochain, pour un deuxième match amical de préparation à sept mois de l’Euro Espoirs.

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