L’AC Milan veut frapper deux grands coups sur le marché des transferts

Gerry Cardinale a bien l’intention de faire passer un cap à l’AC Milan. En effet, selon les informations publiées, ce samedi matin, par La Gazzetta dello Sport, le propriétaire du club lombard a injecté 50 millions d’euros dans les caisses milanaises et pourrait procéder à un nouvel apport de capitaux dans les prochains mois. Une décision stratégique destinée à renforcer les moyens financiers du club et à accélérer son retour au premier plan.

La suite après cette publicité

Cette initiative intervient dans un contexte délicat pour les Rossoneri, qui restent sur deux saisons consécutives sans qualification pour la Ligue des champions. Pour rappel, le dernier exercice comptable s’est achevé sur une perte de 24 millions d’euros, tandis qu’un nouveau déficit est attendu pour la saison 2026-2027. Dès lors, cet apport doit surtout permettre à la formation italienne de financer ses investissements sans recourir excessivement à l’endettement.

La suite après cette publicité

Endrick et Gonçalo Inácio parmi les priorités !

Sur le marché des transferts, la direction milanaise entend, par ailleurs, poursuivre ses efforts dès janvier. Deux profils figurent notamment sur ses tablettes : Gonçalo Inácio, le défenseur du Sporting Portugal, déjà ciblé durant l’été, et Endrick, l’attaquant brésilien du Real Madrid, qui aurait déjà dit oui au projet milanais. Pour ce dernier, un prêt apparaît comme la formule privilégiée, tandis que le dossier du défenseur pourrait nécessiter un investissement conséquent.

Au-delà de ces pistes, cette injection de capitaux marque un tournant dans la stratégie de Cardinale, qui souhaite faire de la compétitivité sportive un moteur de croissance pour le club. Après avoir investi environ 160 millions d’euros sur le marché estival, l’AC Milan, qui pointe actuellement au 5e rang de Serie A, affiche donc de nouvelles ambitions. L’objectif est clair : retrouver durablement la Ligue des Champions et renforcer son rayonnement international, en parallèle du projet de nouveau stade San Siro.