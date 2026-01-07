SOLDES : Foot.fr casse les prix jusqu’à -80% !
C’est l’heure des bonnes affaires en ce début du mois de janvier ! Notre partenaire Foot.fr lance ses soldes avec des réductions agressives allant jusqu’à -80%. C’est le moment idéal pour compléter votre panoplie à moindre coût.
Dans cette caverne d’Ali Baba, vous trouverez tout le nécessaire pour la deuxième partie de saison :
- Maillots officiels 2025-26 : les tuniques domicile, extérieur et third des plus grands clubs (Ligue 1, Premier League, Liga…) et nations à prix bradés comme le maillot domicile 2025-26 du Real Madrid proposé à - 30 %, le dernier maillot domicile de l’Equipe de France proposé à - 50 %
- Chaussures de foot : les derniers packs Nike, adidas et Puma portés par les stars, comme cette paire de Nike Air Zoom Mercurial Vapor 16 Pro FG jaune proposé à 87,99 € au lieu de 159,99 €.
- Lifestyle & Training : survêtements, vestes d’hiver et parkas pour rester au chaud sur le bord du terrain ou en tribunes comme cette Veste survêtement Real Madrid Vis Tech noir vert proposée à 53,90 € au lieu de 77€.
- Accessoires : ballons, gants et équipements de gardien.
Attention : Comme toujours pendant les soldes, les stocks sont limités et les tailles standards partent très vite. Premier arrivé, premier servi, donc n’attendez plus et cliquez ici pour faire la bonne affaire de ce début d’année 2026 !
