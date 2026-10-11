OM : les images de l’accrochage entre Genesio et Paixão

Frustré par sa prestation encore mitigée et remplacé par Moumbagna en fin de rencontre, Paixão n’a pas pu cacher son agacement, ce dimanche soir, au Stade de l’Aube. Tête basse, l’ailier phocéen a, en effet, refusé de serrer la main de son entraîneur, Bruno Genesio, au moment de quitter la pelouse.

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Paixao pas très content de sortir à la 87e, ne veut pas taper dans la main de Genesio #estacOM https://t.co/QyytJcvFme — JS Grond-Tran (@JS_Grond) October 11, 2026

Malgré la victoire (2-0) des Olympiens, cette scène a logiquement retenu l’attention des différents observateurs. Interrogé au micro de Ligue 1+ à l’issue de la rencontre, l’ex-coach du LOSC n’a toutefois pas voulu alimenter la polémique. «Igor a besoin de retrouver la confiance», a notamment expliqué le technicien de 60 ans.