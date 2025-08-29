Menu Rechercher
Serie A : la Cremonese enchaîne un deuxième succès

Par Jordan Pardon
1 min.
Domenico Berardi sous le maillot de Sassuolo. @Maxppp
Cremonese 3-2 Sassuolo

Promue en Serie A, la Cremonese entame son championnat par le bon bout. Six jours après un succès de prestige face à l’AC Milan (1-2), le club lombard s’est offert une nouvelle victoire ce vendredi face à Sassuolo (3-2). Terracciano et l’ancien joueur de Séville, Franco Vazquez, avaient débloqué la situation en deux minutes pour les locaux en première période (37e, 39e).

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Cremonese Cremonese 6 2 +2 2 0 0 5 3
2 Logo Inter Milan Inter Milan 3 1 +5 1 0 0 5 0
3 Logo Naples Naples 3 1 +2 1 0 0 2 0
4 Logo Côme Côme 3 1 +2 1 0 0 2 0
5 Logo Juventus Juventus 3 1 +2 1 0 0 2 0
6 Logo Rome Rome 3 1 +1 1 0 0 1 0
7 Logo Lecce Lecce 2 2 0 0 2 0 0 0
8 Logo Fiorentina Fiorentina 1 1 0 0 1 0 1 1
9 Logo Pise Pise 1 1 0 0 1 0 1 1
10 Logo Hellas Hellas 1 1 0 0 1 0 1 1
11 Logo Atalanta Atalanta 1 1 0 0 1 0 1 1
12 Logo Cagliari Cagliari 1 1 0 0 1 0 1 1
13 Logo Udinese Udinese 1 1 0 0 1 0 1 1
14 Logo Genoa Genoa 1 1 0 0 1 0 0 0
15 Logo Milan Milan 1 2 -1 0 1 1 1 2
16 Logo Bologne Bologne 0 1 -1 0 0 1 0 1
17 Logo Lazio Lazio 0 1 -2 0 0 1 0 2
18 Logo Parme Parme 0 1 -2 0 0 1 0 2
19 Logo Torino Torino 0 1 -5 0 0 1 0 5
20 Logo Sassuolo Sassuolo 0 2 -3 0 0 2 2 5
Sassuolo a égalisé grâce à Pinamonti et Domenico Berardi mais Manuel De Luca a finalement permis à la Cremonese d’empocher les trois points sur penalty dans les arrêts de jeu (90+3e). Grâce à ce succès, le promu prend provisoirement la tête du championnat.

Pub. le - MAJ le
