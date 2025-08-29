Serie A : la Cremonese enchaîne un deuxième succès

Promue en Serie A, la Cremonese entame son championnat par le bon bout. Six jours après un succès de prestige face à l’AC Milan (1-2), le club lombard s’est offert une nouvelle victoire ce vendredi face à Sassuolo (3-2). Terracciano et l’ancien joueur de Séville, Franco Vazquez, avaient débloqué la situation en deux minutes pour les locaux en première période (37e, 39e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Cremonese 6 2 +2 2 0 0 5 3 2 Inter Milan 3 1 +5 1 0 0 5 0 3 Naples 3 1 +2 1 0 0 2 0 4 Côme 3 1 +2 1 0 0 2 0 5 Juventus 3 1 +2 1 0 0 2 0 6 Rome 3 1 +1 1 0 0 1 0 7 Lecce 2 2 0 0 2 0 0 0 8 Fiorentina 1 1 0 0 1 0 1 1 9 Pise 1 1 0 0 1 0 1 1 10 Hellas 1 1 0 0 1 0 1 1 11 Atalanta 1 1 0 0 1 0 1 1 12 Cagliari 1 1 0 0 1 0 1 1 13 Udinese 1 1 0 0 1 0 1 1 14 Genoa 1 1 0 0 1 0 0 0 15 Milan 1 2 -1 0 1 1 1 2 16 Bologne 0 1 -1 0 0 1 0 1 17 Lazio 0 1 -2 0 0 1 0 2 18 Parme 0 1 -2 0 0 1 0 2 19 Torino 0 1 -5 0 0 1 0 5 20 Sassuolo 0 2 -3 0 0 2 2 5 Voir le classement complet

Sassuolo a égalisé grâce à Pinamonti et Domenico Berardi mais Manuel De Luca a finalement permis à la Cremonese d’empocher les trois points sur penalty dans les arrêts de jeu (90+3e). Grâce à ce succès, le promu prend provisoirement la tête du championnat.