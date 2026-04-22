La vidéo du missile de Désiré Doué face à Nantes

C’est la mi-temps au Parc des Princes. Opposé au FC Nantes, le Paris Saint-Germain mène 2 buts à 0 à la pause, grâce à un penalty transformé par Kvaratskhelia et un but splendide de Doué.

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Parfaitement servi par Achraf Hakimi sur le côté droit, l’international français a inscrit le but du KO en décochant une frappe croisée XXL venue se loger dans la lucarne d’Anthony Lopes.