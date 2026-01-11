Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : pas de vainqueur dans le choc pour le titre entre Naples et Inter

Par Valentin Feuillette
1 min.
Scott McTominay @Maxppp
Inter Milan 2-2 Naples

L’Inter Milan et le Naples se sont quittés dos à dos au terme d’un choc spectaculaire (2-2) au Stadio Giuseppe Meazza, dans un match intense et rythmé. Les Nerazzurri ont frappé les premiers grâce à Federico Dimarco, auteur d’une belle ouverture du score dès la 9e minute. Naples n’a toutefois pas tardé à réagir, profitant d’un temps fort conclu par Scott McTominay (26e), qui a permis aux hommes d’Antonio Conte de revenir à hauteur avant la pause.

La suite après cette publicité

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 43 19 +25 14 1 4 42 17
2 Logo Milan Milan 40 19 +15 11 7 1 30 15
3 Logo Naples Naples 39 19 +13 12 3 4 30 17
4 Logo Rome Rome 39 20 +12 13 0 7 24 12
5 Logo Juventus Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16
Voir le classement complet

En seconde période, la rencontre est restée très disputée. L’Inter a repris l’avantage sur penalty par Hakan Çalhanoğlu (73e), semblant se diriger vers une victoire précieuse. Mais Naples a une nouvelle fois montré son caractère : encore McTominay, omniprésent au milieu et décisif offensivement, a arraché l’égalisation à la 81e minute. Un nul logique entre deux candidats au sommet, qui se neutralisent dans la course aux premières places et confirment l’équilibre actuel en Serie A.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Inter Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Inter Milan Logo Inter Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier