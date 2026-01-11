Serie A : pas de vainqueur dans le choc pour le titre entre Naples et Inter

L’Inter Milan et le Naples se sont quittés dos à dos au terme d’un choc spectaculaire (2-2) au Stadio Giuseppe Meazza, dans un match intense et rythmé. Les Nerazzurri ont frappé les premiers grâce à Federico Dimarco, auteur d’une belle ouverture du score dès la 9e minute. Naples n’a toutefois pas tardé à réagir, profitant d’un temps fort conclu par Scott McTominay (26e), qui a permis aux hommes d’Antonio Conte de revenir à hauteur avant la pause.

La suite après cette publicité

En seconde période, la rencontre est restée très disputée. L’Inter a repris l’avantage sur penalty par Hakan Çalhanoğlu (73e), semblant se diriger vers une victoire précieuse. Mais Naples a une nouvelle fois montré son caractère : encore McTominay, omniprésent au milieu et décisif offensivement, a arraché l’égalisation à la 81e minute. Un nul logique entre deux candidats au sommet, qui se neutralisent dans la course aux premières places et confirment l’équilibre actuel en Serie A.