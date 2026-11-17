C’était annoncé depuis un moment déjà, et c’est désormais confirmé par le principal concerné : JJ Gabriel quitte Manchester United. Le milieu offensif de 16 ans seulement a ainsi officialisé son départ via une publication postée sur ses réseaux sociaux. Il quitte donc les Red Devils où il était arrivé à 10 ans et avec qui il n’a pas souhaité signer de contrat professionnel.

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Tout indique qu’il va s’engager avec le Real Madrid, qui a devancé d’autres gros clubs européens intéressés comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, dans une opération qui va coûter environ 15 millions d’euros entre les primes et les commisssions. Il devrait directement intégrer le Real Madrid Castilla en troisième division.