Lamine Yamal provoque l’effervescence en Colombie pendant ses vacances

Fraîchement sacré champion du monde avec l’Espagne, Lamine Yamal a choisi Carthagène des Indes, en Colombie, pour profiter de ses vacances. L’ailier de 19 ans du FC Barcelone a été aperçu dans le centre historique de la ville, où sa présence n’est pas passée inaperçue.

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⚽ ¡Cartagena vuelve a ser destino de las grandes estrellas! Lamine Yamal eligió la Heroica para disfrutar de sus vacaciones y, según versiones del medio la FM, estaría hospedándose en las Islas del Rosario.



🌴 El joven futbolista español habría aprovechado el receso de… pic.twitter.com/FnjcDggwUF — El Universal (@ElUniversalCtg) August 4, 2026

Accompagné de son service de sécurité, Yamal a attiré de nombreux supporters et touristes, venus tenter d’apercevoir la jeune star espagnole. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux le montrent saluant les passants et prenant des photos avec plusieurs fans. Le maire de Carthagène, Dumek Turbay Paz, a lui-même salué la venue du champion du monde, estimant que la ville restait « une destination idéale » pour les plus grandes stars du sport.