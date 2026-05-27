PSG - Arsenal : William Saliba prévient Ousmane Dembélé

Coéquipiers en équipe de France, William Saliba et Ousmane Dembélé rejoindront la sélection un peu plus tard que prévu, finale de Ligue des Champions oblige. Dans un entretien croisé avec son coéquipier Gabriel, et accordé à Canal+, le défenseur des Gunners a évoqué le choc qui l’attend face au Paris Saint-Germain. S’il s’attend à une opposition relevée face au Ballon d’Or en titre, il sait aussi que le défi s’annonce immense pour son adversaire.

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«Il y en a un de nous deux qui devra aller le chercher (Gabriel ou Saliba). Des fois, ce sera moi, des fois lui. On sait que c’est toujours chiant de jouer contre Ousmane, c’est le Ballon d’Or. C’est un joueur extraordinaire, ça va être dur de jouer contre lui, mais ça va aussi être dur de jouer contre nous. Ce sera un bon match mais il faudra qu’on soit bien concentrés, et on va essayer de tous les bloquer.»