Menée après un quart d’heure de jeu, l’AS Monaco a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 en s’imposant contre l’Olympique Lyonnais (1-3), au Groupama Stadium. Auteur du deuxième but monégasque, en concluant parfaitement un centre de Takumi Minamino, Vanderson a livré sa satisfaction auprès de Ligue 1+.

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« Ça fait plaisir (cette victoire). On sait que c’est jamais facile d’être dans cette situation (deux mois sans victoire). On a bien joué, bien défendu ensemble. On a les trois points, c’est le plus important. Il fallait persister, vraiment essayer, c’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps. Ce n’est jamais simple de jouer ici face à une belle équipe. J’espère que ça va continuer comme ça », a indiqué le latéral droit brésilien. Grâce à ce succès, les Monégasques mettent fin à deux mois sans victoire en L1 et montent à la huitième position.